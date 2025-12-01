基隆、汐止自來水飄出汽油味 林沛祥、廖先翔要求台水：水源須和翡翠水庫連結

基隆、汐止居民27日發現家中自來水飄出汽油味，台灣自來水公司檢測出可能的物質為「柴油碎片」所導致的油汙染。除檢警全力追查汙染來源，組成專案小組偵查外，林沛祥、廖先翔2位立委也強調，台灣自來水公司須將基隆和汐止的用水水源和翡翠水庫連結，確保基隆和汐止的民眾能夠飲用到最乾淨的水源。

基隆、汐止居民27日發現家中自來水飄出汽油味，台灣自來水公司第一區管理處獲報後，發現基隆河河水遭油汙汙染，除緊急停止抽水外，也展開管線排水。警方調閱監視器，全力追查汙染來源，最高可裁罰新台幣2千萬元。基隆地檢署已分案並組成專案小組，指派國土暨環保專組之檢察官負責偵查。

基隆市長謝國樑以及林沛祥、廖先翔2位立委共同關心此重大事件，目前已檢測出可能的物質為「柴油碎片」所導致的油汙染。

對於民眾的不安與憤怒，林沛祥要求台灣自來水公司必須拿出具體、清楚、能讓民眾安心的交代。

廖先翔在臉書深入說明，11/27清晨，台灣自來水公司發現於基隆河抽取的原水水質異常，隨即於 06:33 停止抽水，並改由新山水庫放水供應；並同步提高向臺北自來水事業處購入翡翠水庫水量至每日約 6.5 萬噸。

外界關注「為何污染未被立即偵測」？廖先翔指出，現場運作之偵測設備為正常運作，另有一組早年已故障但尚未撤除的設備，造成外界誤解。真正原因為既有設備靈敏度不足，未能提前偵測污染物，但在本次事件對大眾而言確實跟故障沒有差別。因此他要求台水全面汰換既有偵測設備，採用符合國際高標準的偵測規格；另 於更上游位置增設偵測點，提高預警時間。

廖先翔披露，汐止自來水到底從哪裡來？目前由兩個供水事業供應：臺北自來水事業處和台灣自來水公司。水費帳單寄件單位如果來自臺北自來水事業處，即為翡翠水庫供水。若帳單來自台灣自來水公司，水源則可能有兩種：新山淨水廠（基隆河抽水約占九成）和翡翠水庫（向北水購水）。

廖先翔表示，在台水的供水範圍內，部分區域其實一直以來都是翡翠水庫水，部分區域只使用新山淨水廠，部分區域長期使用「混合水源」。整體來看，台水用戶大約有1/4的水是向北水買的，3/4的水為自有水源。

因此，林沛祥、廖先翔強調，台灣自來水公司須將基隆和汐止的用水水源和翡翠水庫連結，確保基隆和汐止的民眾能夠飲用到最乾淨的水源。

