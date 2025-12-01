基隆、汐止自來水飄汽油味 謝國樑：台水違規將開罰

這樣洗手再日常不過的習慣，如今卻成了基隆與汐止地區民眾的煩惱，有民眾反映，自家水龍頭流出的自來水竟然聞得到汽油味，台水公司27日巡查發現基隆河河面出現油污情形，立即依照應變程序停止抽取基隆河原水，但連日來民生用水大受影響。

基隆市長謝國樑說：「油膜感測器為故障的狀態，也就是說水公司並沒有足夠的儀器，去發現跟偵測他這一次的油污的污染。」

基隆市長謝國樑指出，對於這幾天大規模用水不便的情形，台水公司已經明確違反《飲用水管理條例》，市府最快將在週一下午完成第一波開罰，雖然水公司已經將水源切換到新山水庫供水，並清洗淨水設備，多次檢驗結果確認無異味，但民眾仍無法安心。

廣告 廣告

台灣自來水公司第一區管理處處長張子中表示，「它的濃度會慢慢聞不到，但是我建議是說還是要把所有存水、就是水塔的殘水，都排乾淨，這樣才會有效果。」

台水建議民眾先關閉飲水或馬達等設備，盡量把舊的存水先排出，並且啟動補償措施，包括水費減免3度，如果用戶自行清洗水塔，再減免水費2度，如果委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。不過油污來自哪裡，仍沒有答案。

基隆市長謝國樑說：「到目前為止是沒有發現人為傾倒的這樣一個足跡，不過剛剛跟台水公司討論，他們也認為人為的因素可能還是比較大。」

台水表示，本次事件除了影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區大約10.5萬戶，新北市汐止區也有4.7萬戶，至於基隆的學校和托兒所，市府也鼓勵校方暫時全面改用礦泉水，費用將由市府盡力負擔。