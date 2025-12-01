基隆.汐止15萬戶慘用污水! 基隆市府對台水開罰５０萬

地方中心／綜合報導

基隆、汐止自來水受汙染，大約15萬戶受影響，不過，基隆市長謝國樑，昨天一早卻先去參加國黨黨黨慶，晚間才召開應變會議，今天更宣布台水，油膜感測器故障，影響市民用水，情節重大，將開罰５０萬罰鍰，並宣布動用災害準備金，給受影響民眾。

五千公升的水車，開進校園，提供乾淨用水，基隆市民連喝五天，有汽油味的水，包括仁愛、安樂、信義，還有七堵、中山區，和汐止，總共15萬戶受害，基隆市長謝國樑，周日一早，卻忙著參加國民黨黨慶。基隆市長謝國樑（11.30）：「基隆市將會是鐵板一塊，完全沒有辦法攻進來。」謝國樑強調，基隆是國民黨的鐵板一塊，基隆立委林沛祥，更直接在黨慶，幫謝國樑拉票。

基隆、汐止自來水受汙染，大約15萬戶受影響。（圖／民視新聞）

立委（國）林沛祥（11.30）：「這一票麻煩大家投給要連任的謝國樑市長。」從市長到議員，都心繫明年大選，引發民眾不滿，留言砲轟「神隱兩天現在才出來」，「富家子弟不懂百姓疾苦」，周日才開應變會議的謝國樑，原本說是周一晚上八點開記者會，在民怨壓力下臨時提早到下午四點，謝國樑決定動用災害準備金給受影響民眾，並對台水開罰５０萬。

基隆市長謝國樑：「超過10萬戶的民眾，這一次的用水受到影響，所以針對飲用水管理條例，我們是有很明確的規範，這個飲用水管理條例是要符合用水的標準，但該做的行政處分我們就必須要做，但重點還是真正的元兇。」

民進黨基隆市議員鄭文婷（圖／民視新聞）

基隆市議員(民) 鄭文婷：「市長這兩天忙著參加黨慶，所以他完全把市政之腦後，而當他發現事態嚴重的時候，他又急於來做政治操作，就我們所掌握到的訊息，事實並非如此，

環保局如果你們敢捏造證據來裁罰的話，恐怕要吃上官司。」基隆市府點出，台水油膜感測器故障，沒有及時發現，不過議員鄭文婷不以為然，指控市府還沒找到汙染源，就急著對台水開罰，根本是政治操作。

