基隆、汐止15萬戶自來水有汽油味！謝國樑：台水違規將開罰
台灣自來水公司第一區管理處27日巡查時，發現基隆河八堵抽水站附近河面出現油污情形，立即停止抽取基隆河原水。然而在停止取水前，少量受污染水源已進入部分區域管網，造成基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，以及新北市汐止區4.7萬戶民眾家中自來水飄出刺鼻汽油味。
基隆市長謝國樑30日晚間邀集台水公司等單位召開跨局處緊急應變會議。會中環保局稽查發現，八堵抽水站水面油膜感測器處於故障狀態，導致台水公司無法及時發現與偵測油污污染。謝國樑表示，台水公司大規模造成市民用水不便，已明確違反飲用水管理條例，市府最快12月1日下午針對第一波情形予以開罰。
關於污染源調查，環保局與警察局連日針對污染源周邊進行盤查，截至目前尚未發現人為傾倒污水的足跡。不過經與台水公司專家討論後，認為人為因素機率較高。市府已責成警察局與環保局持續針對上游清查近期是否有異常情形。
台水公司已緊急將水源切換至新山水庫供水，並進行淨水設備清洗。多次檢驗結果顯示已無揮發性氣體，確認水質無異味。台水公司第一區管理處處長張子中建議民眾先關閉飲水或馬達等設備，將水塔殘水全部排乾淨，才能有效改善。
針對受影響用戶，台水公司啟動補償措施，包括水費減免3度。用戶若自行清洗水塔，再減免水費2度；若委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。
事發多日後，30日仍有安樂區約3600戶民眾反映自來水持續有異味。民眾抱怨便利商店已買不到桶裝水，只能無奈拿著水桶到水車打水。謝國樑要求台水公司調派更多水車支援，並協助各里、學校、社區展開排除存水作業。
基隆市政府特別關注學校和托兒所用水安全，鼓勵校方暫時全面改用礦泉水，相關費用將由市府盡力負擔。謝國樑強調，這起事件起因目前仍無定論，希望更多擁有公權力的單位介入調查，盡快還給市民真相。
