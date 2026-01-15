基隆 海科館前館長陳素芬涉貪收押

基隆地檢署追查前海洋科技博物館長陳素芬（見圖）涉貪案，檢察官認為陳素芬及其大姑廖敏惠等2名被告有滅證及勾串證人、共犯之虞，向地院聲請羈押禁見獲准。（張志康攝）

基隆市國立海洋科技博物館前館長陳素芬民國113年遭爆管理不當、涉職場霸凌，去年底監察院通過陳素芬彈劾案，並移送懲戒法院。基隆地檢署追查陳素芬涉犯圖利罪，14日兵分3路搜索陳素芬等人住處並約談證人，檢察官複訊後，認為犯罪嫌疑重大，15日凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署檢察官指揮法務部廉政署，追查陳素芬、大姑廖敏惠等人涉犯《貪汙治罪條例》圖利等罪。檢察官前天兵分3路，對陳素芬、廖敏惠及證人住處發動搜索，並將陳、廖兩人帶回說明案情，另外也約談8名證人。

檢察官認為，廖敏惠是陳素芬的大姑，具有三親等內姻親關係，陳任職海科館長期間，於110年9月違法進用廖敏惠擔任海科館臨時人員。檢察官在經過複訊後，認為陳素芬及廖敏惠2人涉犯《貪汙治罪條例》圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，昨凌晨向基隆地方法院聲請陳廖2人羈押禁見獲准。

法官認為，陳、廖2人涉嫌共犯圖利罪、洩密罪及公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大。2人在庭訊中否認犯罪，說詞明顯與證人所證及相關書證不符，並有刪除通訊軟體訊息紀錄等滅證情事，認為有滅證及勾串證人、共犯之虞，裁准2嫌收押禁見。