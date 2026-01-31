基隆 深澳坑擋土牆美化 添地方特色

基隆市深澳坑路擋土牆彩繪因多雨褪色、視覺雜亂，議員何淑萍爭取預算，將於2月啟動美化工程重塑地方特色。（張志康攝）

基隆市山多、平地少，信義區深澳坑路的開發是依山而建，沿線設置擋土牆並經過彩繪美化，但因缺乏維護，再加上氣候多雨潮溼，許多彩繪都已經髒汙褪色，國民黨議員何淑萍向市府爭取「深澳坑路118號周邊擋土牆美化工程」，今年2月開工，她強調，未來擋土牆將融入地方特色風情，不僅美化環境，也更有溫度。

信義區深澳坑路是基隆來往瑞芳的交通要道，因為開發是依山而建，有不少擋土牆，單調的水泥牆面並不美觀，許多居民都會透過彩繪等方式，為生活環境增添一分色彩。

深澳坑路118號周邊的擋土牆彩繪也是在此背景下誕生，並以當年流行的12星座為主題搭配噴漆彩繪而成；但基隆多雨潮溼，再加上缺乏維護，彩繪已經褪色、髒汙，反倒讓街景顯得雜亂不堪。

何淑萍與深澳國小校長陳建文、孝深里長郭姵萱合作，共同爭取都發處經費辦理「深澳坑路118號周邊擋土牆美化工程」。都發處日前舉行施工前說明會。

工程總經費為105萬元，去年底順利發包，預計今年2月開工，工期75天，在牆面設計上何淑萍要求安全與美觀都要到位。

何淑萍認為，環境美化是生活品質的提升，里民關心的設計圖案將參考地方特色擬定討論，符合在地學校及早期深澳坑地區礦工生活的風土情等，另外，何淑萍也要求施工期間必須確保學童與行人的安全動線，施工品質務必嚴格執行安全衛生管理，降低對居民日常生活的干擾。