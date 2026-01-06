基隆 港輪27貨櫃落海 海巡尋獲3只

香港籍貨輪「中聯黃埔」（CULHUANGPU）6日清晨自基隆港出海，行經基隆港北方約17.5浬處，疑因海象不佳加上貨櫃未妥善繫固，發生27個貨櫃落海意外，交通部航港局也發布礙航公告請航行船隻避開該區域，注意航行以策安全；海巡署基隆海巡隊獲報後出動海巡艇前往協助，僅在富貴角北方2.5浬處找到3只貨櫃在海上漂流。

「中聯黃埔」貨櫃輪清晨6時左右自基隆港出港，打算前往台中港，但行經基隆港北方約17.5浬處，因為海象不佳，導致船上27個貨櫃掉入海中。因為貨櫃落海處距離航道相當近，船方立即向基隆港務分公司通報。

廣告 廣告

海巡署基隆海巡隊上午8時許獲報後，立即派出100噸級的PP-10069海巡艇前往處理，並於上午10時許抵達通報的海域，並沒有發現貨櫃的蹤跡；海巡艇隨即擴大搜尋範圍，11時左右在富貴角北方約2.5浬海面上找到3個載浮載沉的貨櫃。海巡人員依現場海象判斷，其餘的落海的貨櫃可能會漂向陸地，後續海巡隊也將持續搜尋。

基隆港務分公司在事發後緊急通報航港局，航港局初步了解後，上午也發布了礙航公告，指出中聯黃埔貨輪6日清晨駛離基隆港，航行到距基隆港約17浬、石門海岸北方近10浬處，發生貨櫃落海事件，研判是因未繫固好貨櫃，加上海象不佳釀禍，除請航行船隻避開該區域，北部航務中心已組成專案小組因應。

依海域船舶動態資訊系統顯示，發生貨櫃落海事件的香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」已在下午2時許抵達台中港靠泊。