基隆「潮聲回港」年終演唱會超嗨 徐佳瑩、幻藍小熊掀高潮

基隆潮聲回港年終演唱會，幻藍小熊帶來唱跳演出。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市「潮聲回港」年終演唱會今天晚上在國門廣場開唱，有金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱與跨世代的團體輪番開唱，許多民眾在週末假日來港邊聽歌搖擺。由於昨天台北捷運發生連續攻擊事件，警察局長林信雄在現場坐鎮，逾百位警察在穿梭人群巡邏或周邊防護。來看演唱會的民眾說，感覺蠻安全的。

基隆市除了晚上演唱會之外，下午周邊就集結基隆在地品牌與特色美食的潮聲市集，讓民眾從午後開始悠閒享受美食、市集與海港風景。

廣告 廣告

晚上跨年演唱會開唱，民眾陸續聚集，晚上7點多國門廣場就已擠滿人潮，吹著海風、聽著音樂。今晚演唱會除了金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱，還有超人氣男團ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump和冰球樂團等熱門樂團，帶來熱鬧舞曲，炒熱氣氛，現場民眾也很熱情。

由於昨天北捷發生隨機攻擊的事件，文化觀光局長江亭玫表示，活動以溫暖、關懷和安全為主調，讓民眾安心享受音樂會。現場有超過40位工作人員維護秩序。

林信雄表示，警方在現場設有行動派出所，動員刑警大隊、保安隊及全市四個分局逾百名警力，在現場及周邊加強巡邏。

基隆潮聲回港年終演唱會，現場擠滿人潮。(記者盧賢秀攝)

警察在基隆潮聲回港年終演唱會周邊巡邏。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

紓解國1內壢、中壢段壅塞 高公局：中豐交流道月底通車

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

