基隆－石垣島渡輪啟航日一再延期 被質疑涼了！官方親揭背後原因

「石垣島－基隆」渡輪原定2025年9月開航，至今還沒啟航消息引發民眾熱議。（圖／翻攝自華岡集團官網）

相當受民眾期待的「基隆-石垣島」往返渡輪，從公開訊息指出，去（2025）年10月公布、11月啟航，但後續卻一再延期，同年12月又改口稱最快1月底、最慢農曆前開航，如今距離春節僅剩1周，仍未有啟航的消息。有網友不禁質疑「是否涼了？」，但官方網站最新公告透露，船艙內部工程完成約9成，也須完成後續檢測作業，才會安排空船試航與驗收，通過才能擇日舉行首航。

近日有網友在網路論壇《批踢踢實業坊》（PTT）發文詢問「石垣島渡輪是不是涼了」，指出相關航線原先宣稱去年10月公布、11月啟航，後續卻一再延期，12月又改口稱最快1月底、最慢農曆年前開航，如今距離春節僅剩一週，卻仍未見任何正式新聞稿或售票資訊，引發質疑是否將一路延到5月，以避開東北季風旺季。

貼文曝光後迅速引發大量討論，不少網友對於航線可行性、票價與實際需求表達疑慮，質疑聲浪多集中在「價格偏高」、「冬季海象不佳」、「航程時間過長」等面向，且部分網友直言與其搭乘7至8小時的渡輪，不如選擇廉價航空直飛。

除此之外，也有人認為該航線旅客量不足，難以長期支撐營運，甚至推測最終可能僅短暫開航便停駛。不過，也有網友指出，該船本質偏向客貨兩用，對石垣島而言更接近補給與在地交通功能，未必以台灣觀光客為主要市場。

對於外界關切，船代業者華岡集團今年1月已在官網說明，規劃開航「基隆－石垣島」客貨航線，並於去年12月通過航港局審核，公開7種艙等與定價，但未能如期在年底前首航。業者表示，船艙內部工程目前完成約9成，仍需完成文件流程與後續檢測作業，待工程完工後，將安排空船試航與驗收，通過後才會擇日舉行首航典禮，並提前約兩週開放售票。

依官方規劃，該航線未來每週固定班次往返基隆港與石垣島，夜間出發、清晨抵達，航程約7至8小時，全船共提供493個床位，票價依艙等不同，從通鋪到套房價格不一。華岡集團總經理洪郁航先前也強調，開航初期將提供優惠價，並以旅行社包裝銷售為主。隨著開航時程一再延後，外界關注能否在春節前如期啟航，仍有待業者進一步對外說明。

