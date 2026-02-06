基隆→石垣島渡輪延期8個月！網質疑「涼了」官方曝原因

生活中心／張予柔報導



從基隆直航日本石垣島「八重山丸」渡輪原訂於去年（2025）9月開航，自消息曝光至今已經超過8個月，開航時程卻一再延期，至今仍未對外公布確切日期。隨著農曆春節倒數不到一週，官方依舊沒有最新公告，也讓關注航線進度的民眾開始質疑，這條備受期待的跨國渡輪是否已經「涼掉」。





基隆－日本石垣島渡輪「延期8個月」！網質疑「是不是涼了」官方曝原因

石垣島有馬爾地夫之稱，海水非常的清澈，吸引大批民眾前往旅遊。（圖／翻攝官網）

有網友在PTT發文，「石垣島渡輪是不是涼了？」指出官方先前曾對外釋出時間表，從最初傳出10月、後改稱11月啟航，但後續進度始終不如預期，一路拖延至年底；到了12月，又傳出「最快1月底、最慢農曆年前會啟航」，然而如今春節將至，卻仍不見任何實質消息，有人忍不住諷刺，「該不會要一路拖到5月，剛好完美避開東北季風吧？」。

廣告 廣告





基隆－日本石垣島渡輪「延期8個月」！網質疑「是不是涼了」官方曝原因

基隆－石垣島渡輪開航一再延宕，網友質疑冬季航行風險高，直言恐成「海盜船等級」暈船行程，對航線前景也抱持保留態度。（圖／翻攝自商船やいま官網）

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人對冬季航行安全與乘坐體驗抱持高度質疑，有人直言「冬天根本是海盜船等級，傻了才搭」、「東北季風不是開玩笑的，暈船嘔吐之旅誰要參加？」，也有人悲觀看待，「到最後可能就暑假開個兩個月，一年就停了」、「那航班看起來比較像給石垣島居民搭的」。更有網友點出當初曾有人期待能「去石垣島帶貨」，但實際上島上能購物的選擇有限，「到底是要帶什麼回來？」。

基隆－日本石垣島渡輪「延期8個月」！網質疑「是不是涼了」官方曝原因

華岡集團表示，客艙工程已完成約九成，待完成試航與驗收後，將擇期舉行首航典禮。（圖／翻攝自商船やいま官網）

根據官網最新消息指出，華岡集團總經理洪郁航表示，開航時程不斷延後，原因是客艙內部工程尚未全面完工，目前整體完成度已達九成，相關文件與行政流程也同步進行中。他指出，待工程結束後，船舶還需前往基隆外海進行空船試航測試及驗收，確認各項安全無虞後，才會回靠東19碼頭，並另行擇日舉辦首航典禮。





原文出處：基隆→日本石垣島渡輪「延期8個月」！網質疑「是不是涼了」官方曝原因

更多民視新聞報導

最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」

命理師曝大S從未離開具俊曄！揭2人已結成「陰陽夫妻」

清大提醒「不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大回應了

