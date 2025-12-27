基隆-石垣島渡輪明年1月開航 估1年達7至10萬旅次

基隆港區正停泊著大型國際郵輪，今年以來一直到上週靠港的國際郵輪，旅客人次已經突破95.2萬人次，超越疫情前、2019年的高峰94.6萬人次，預計全年人次將來到98萬，是開港以來的新高紀錄。

而預計在明年1月，定位為「郵輪式交通船」的基隆石垣島航線也將開航，將由東19碼頭出發石垣島，每週有3班往返。船商公布最新淡季價格，通鋪單程最低2000元起跳。

華岡集團總經理洪郁航表示，「淡季大概會比平常的旺季少個1500到2000塊，一年以旅客量來看，7萬到10萬應該是有機會的。」

船商指出，目前渡輪正進入啟航前最後的「綜合運營測試」階段，開航時將適用淡季票價，7種房型的價格，單人單程從2000到8500元不等。除了台灣前往的旅客，目標也瞄準每年會從日本飛往石垣島旅行的日本旅客，「跳島」來到基隆。

面對記者詢問郵輪客是否變多，基隆廟口商家洪女士說：「有多，日本人比較多。」

基隆廟口商家鍾先生則說道，「郵輪客就是一次來都會一大群，就是整條廟口都是，一大群一大群，有時候東南亞的、日本的、大陸的也都有。」

實際走訪基隆廟口商圈，商家都有感，今年因為靠港郵輪增加，確實帶來人潮。觀光學者直言，若渡輪順利再送來國際客，儘管雙北景點的吸引力可能比基隆在地更大，不過下船地點仍有發展潛力。

高雄餐旅大學教授劉喜臨指出，「把舊有的這些商業環境，重新去塑造在地人文的這一個部分，其實基隆還是很有特色的。」

學者認為，搭乘交通渡輪來台的旅客，比起郵輪，會有更多的停留時間，可以在港區周邊發展更多具在地特色的旅遊行程，吸引旅客留下。