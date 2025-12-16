基隆-石垣島渡輪票價公布 最低票價單人2800元

華岡集團營運的基隆-石垣島客貨海運固定航線，力拚年底前啟航，今（16）日正式公布完整票價資訊，共規劃7種艙等房型，單程未稅票價從2800元至1萬500元不等。

執航的YAIMAMARU渡輪（八重山丸）總噸位約2萬1000噸，船上設有122間艙房、493個床位，每週提供3個航班。航班時刻規劃為每週二、四、日晚間11時從基隆出發，每週一、三、五晚間11點從石垣島返回，航程約7至8小時。

票價方面，最頂級的皇家套房配置1張雙人床，每人單程1萬500元，每房2萬1000元，全船限量僅2間。豪華套房提供2張單人床，共32間，每人5600元，每房1萬1200元。家庭房採4人通鋪設計，每人5600元，每房2萬2400元。

廣告 廣告

最頂級的皇家套房配置1張雙人床，每人單程1萬500元，每房2萬1000元，全船限量僅2間。(圖/華岡集團提供）

豪華套房提供2張單人床，共32間，每人5600元，每房1萬1200元。(圖/華岡集團提供）

家庭房採4人通鋪設計，每人5600元，每房2萬2400元。(圖/華岡集團提供）

標準房系列分為多種房型，標準房A為6人通鋪，每人4900元，每房2萬9400元。標準房B分為雙人房與四人房，雙人房每人4200元，每房8400元，房型包含2張單人臥鋪或1張上下鋪；四人房每人4200元，每房1萬6800元，配置2張上下鋪。

標準房C為6人房，提供2張上下鋪每人4900元，2個通鋪位每人4200元，每房2萬8000元。最經濟的標準房G為15人通鋪，每人2800元，每房4萬2000元，全船共3間。上述價格均不含碼頭服務費及其他稅金。

標準房A為6人通鋪，每人4900元，每房2萬9400元。(圖/華岡集團提供）

標準房B分為雙人房與四人房，雙人房每人4200元，每房8400元，房型包含2張單人臥鋪或1張上下鋪。(圖/華岡集團提供）

據業者透露，航線目標仍是年底前開航，但考量冬季東北季風淡季因素可能影響搭乘意願。為提高民眾嘗試意願，業者將推出「優惠票價」，最低可達2000元，最大折扣幅度達2000元。優惠票價預計下週公布，首航及開賣確切時間將一併對外宣布。

本航線已於本月完成總代理及國際固定航線登記，日本航運業者與台灣業者攜手合作營運，消息釋出後引起熱議，國人花費數千元即可搭船前往日本旅遊。

標準房C為6人房，提供2張上下鋪每人4900元，2個通鋪位每人4200元，每房2萬8000元。(圖/華岡集團提供）

最經濟的標準房G為15人通鋪，每人2800元，每房4萬2000元。(圖/華岡集團提供）

延伸閱讀

象徵中日友誼小船說翻就翻！往返兩國渡輪「鑒真號」暫停營運

赴日旅遊生病怎麼辦？網紅分享「110元醫療支援」方案

冬天遊日本別穿發熱衣 網曝洋蔥式穿法也不要：會熱死