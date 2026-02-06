基隆—石垣島渡輪一延再延！他問「是不是要涼了」 官方公告曝

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

原訂去年9月啟航的基隆—石垣島「八重山丸」渡輪，開航時間一再延後，至今仍未公布確切日期。隨著春節將近，依舊沒有最新消息，有網友在PTT發文質疑是否要「涼了」，引來許多留言吐槽。

原訂去年9月啟航的基隆—石垣島「八重山丸」渡輪，開航時間一再延後，至今仍未公布確切日期。（圖／華岡集團官網）

該名網友以「石垣島渡輪是不是涼了？」為題發文，指出官方過去多次釋出時程，從10月改成11月啟航，之後又延到年底，12月再傳出最快1月底、最慢農曆年前上路，但至今仍沒有任何動靜，讓他忍不住懷疑，「如果要開始賣票的話現在就要開放預購了，該不會要一路拖到5月來完美迴避東北季風吧？」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「最後可能暑假開航2個月，一年就停了」、「東北季風暈船嘔吐之旅」、「之前公布那個價格，我寧願搭飛機」、「那航班根本開給石垣島民搭的」、「當初還有人吹可以去石垣島帶貨，石垣島上是能買什麼」、「 現在一片不看好我看是要取消了」。

根據官網最新消息，華岡集團總經理洪郁航表示，延期主因是客艙內部工程尚未完成，目前完成度約9成，相關文件流程也在進行中。待工程告一段落後，船隻將前往基隆外海進行空船試航與檢測，通過驗收後再返回東19碼頭，擇期舉行首航典禮。

