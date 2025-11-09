基隆—石垣島航線卡關？下週終於要送件審查 業者喊：最快11月底開航

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

延宕多時的「八重山丸」基隆—石垣島渡輪，終於要啟航倒數了。原訂9月開航的航線，因文件程序與船艙裝修延遲，華岡集團表示，將於下週正式送件審查，預計最快11月底、最慢年底前開航。值得注意的是，由於開航時間為淡季，華岡集團將推出促銷放案，更強調是「讓客人有感的價格」。

華岡集團表示，「八重山丸」基隆—石垣島渡輪預計最快11月底、最慢年底前開航。（圖／取自華岡集團官網）

華岡集團去年購入「八重山丸」（YAIMA MARU）渡輪，預計營運基隆-石垣島的全新渡輪直航航線，航程7小時，船內共有100多間客房，可載545名旅客。八重山丸渡輪原計於今年9月開航，每週3個航班。不過，華岡集團總經理洪郁航表示，為了統一船內裝潢，提升旅客搭乘品質，渡輪內的整備工作增加，影響到啟航時程。他補充，預計下周送件，最快於11月底啟航，最慢到年底前才能開航。

開航時間延期至11月底，而冬季東北季風強勁、海象多變，船舶航行易受影響。洪郁航說明，雖然冬季航班可能因浪況導致船身搖晃，但該航線屬開闊海域，將透過調整航向、航道及航速來減緩晃動幅度，旅客的不適感預期不會太明顯。

在票價方面，洪郁航指出，目前方案已送主管機關審查，待核准後將對外公布。由於首航時值淡季，預計推出試營運促銷方案，壓低價格讓乘客有感，為明年旺季暖身。餐飲服務部分，早餐與復興空廚合作推出三明治，飲料與販售機部分則由開元食品提供，並通過食品安全檢驗，以確保旅客食安無虞。

洪郁航進一步表示，目前正在準備相關送審文件，待下周法院公證後送交航港局審查。若工程進度順利，票價與開賣日期將同步公布；若來不及，則會分兩階段公布。航港局則指出，該案依程序約需2週的審查時間，若業者提前與各單位協調，審查時程可望加快。

