基隆-石垣島航線客艙工程尚未完成 預計1月底開航

基隆-石垣島航線原規劃去年開航，航商華岡集團總經理洪郁航說，目前客艙工程還未完成，預計1月底，最晚農曆春節前開航，將會在開航2週前對外售票。

基隆-石垣島海運航線原訂民國114年開航，不過因客艙工程還未完成延宕，目前預計1月底首航，最終目標是農曆年前開航。（華岡集團提供）

基隆-石垣島海運航線，根據航商規劃，初期預計投入營運基隆至石垣島的客貨輪YAIMA MARU八重山丸，總噸位2萬1688噸。

基隆-石垣島航線原本預估去年底開航，不過至今仍尚未宣布開航時間。洪郁航向媒體表示，目前首航典禮盡量會在1月底前，屆時將有表演，首航日期也將落在1月底，最終目標是農曆年前開航。

洪郁航說，船隻整備得差不多了，但客艙內的工程還沒有完成，等完工後還要驗收並且做空船試航檢測及驗收，到時預計在基隆港東19碼頭邊舉行首航典禮。

至於船票開賣日期，洪郁航說，預計會在開航前2週開賣，並且讓旅行社進行包裝，委託旅行社銷售。

華岡集團日前公布正式票價，總共有7種房型價位，共122間房、493個床位，最便宜單程未稅價新台幣2800元，淡季將降至2000元；最貴的皇家套房房型，每人單程未稅價為1萬500元，淡季為8500元。

洪郁航表示，目前淡季票價仍維持到2月底，後續是否延後，還要和日本的船東討論。（中央社）

