基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元
以後去石垣島有更便宜的交通選擇了！從基隆到石垣島的客貨運定期航線，最快年底就能啟航，每人最低票價落在2800元，是傳統航空公司的一半票價，讓不少人直呼實在太划算。
蔚藍大海一望無際，淺下水滿滿珊瑚礁，日本石垣島是許多人的旅遊首選，現在除了飛機跟郵輪外，有更划算的玩法，新的客貨輪定期航線，在台船基隆廠完成保養與內部裝潢後將在12月底正式啟航，從基隆到石垣島，每周預計來回各3班，船票包含住宿及早餐以及兩個各20公斤的大行李托運，目前開放臥鋪單程票價訂為2800元，這樣的票價是傳統航空公司的半價。
航程都是晚間出發，大約得開8個小時，雖然旅途時間拉長了，但也讓不少小資族直呼這樣的價格實在太吸引人，以後又新的交通選擇了。
