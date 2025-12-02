基隆-石垣島航線年底前開航 公告最低票價2800元

（中央社記者余曉涵台北2日電）基隆-石垣島航線預計今年底前開航，航港局說，根據業者資料，票價分8種，最低的通鋪價格每人單程2800元，但實際售價仍以業者公告為主；業者透露淡季最低售價約2000元左右。

基隆-石垣島海運航線，根據航商規劃，初期預計投入營運基隆至石垣島的客貨輪YAIMA MARU八重山丸，總噸位2萬1688噸，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。

華岡集團總經理洪郁航向媒體表示，票價等都已經送交交通部航港局審查，預計這週就可通過，剩下巴拿馬的相關程序還在辦理當中，但等到票價審核通過後就會先對外公告票價，首航日期仍預計是在12月底。

洪郁航提到，送審的基本票價是「死豬價」，因應淡季將有促銷票價，開航也會有試營運優惠價，預計價格比旺季低新台幣1000至2000元，具備競爭力，但這部分還要再確認。

根據航商規劃，今年11月到明年2月將是淡季票價，3月到10月將是旺季票價，每週預計來回各3班，都是晚間出發，航程約8小時。

航港局表示，船代業者（東聯）已於11月27日提交申請文件，航港局在12月1日完成總代理登記及國際固定航線登記。

航港局指出，據了解，業者預計於12月底前辦理首航，實際日期目前尚未提供，亦將持續關注，並適時給予協助。

票價部分，航港局說，票價依艙房類型分為8種定價，最低價格是通鋪房型，票價為2800元（每人/單程）、最高價格是皇家套房為1萬500元（每人/單程），不過業者將推出淡季優惠活動，實際優惠及售價仍以業者公告為準。

洪郁航指出，預計通鋪房型的優惠票價可落在2000元，各房型折價最高的金額則是2000元。（編輯：張雅淨）1141202