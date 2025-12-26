基隆-石垣島航線淡季未稅2千元起 擬115年1月首航

（中央社記者黃巧雯台北26日電）基隆-石垣島航線原規劃今年底前開航，船商華岡集團今天公布淡季促銷價，通鋪每人單程新台幣2000元起（不含碼頭服務費及其他稅金），首航日期預計延至明年1月。

基隆-石垣島海運航線，根據航商規劃，初期預計投入營運基隆至石垣島的客貨輪YAIMA MARU八重山丸，總噸位2萬1688噸。

華岡集團日前公布正式票價，總共有7種房型價位，共122間房、493個床位，除了套房外，還有可容納4到15個人的通鋪房型，而在標準房B房型中，還區分2張單人臥鋪、1張上下鋪、2張上下鋪房型。

華岡集團今天公布淡季促銷價（114年12月至115年2月），最便宜的15人大通鋪每人單程定價不含碼頭服務費及其他稅金，從2800元降至2000元，最貴的皇家套房房型，每人單程定價不含碼頭服務費及其他稅金，從1萬500元降至8500元。

基隆-石垣島航線原先力拚今年底前開航，華岡集團今天透過文字訊息說明，為呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練，這最後一哩路，是為了確保未來營運的絕對順暢與穩定，因此選擇審慎而不倉促，待所有指標皆達到完美驗收標準後，將對外公布確切的首航日期。

華岡集團總經理洪郁航告訴中央社記者，由於時程緊湊，加上旅行社銷售也需要一定的時間，目前已完成驗收，後續收尾工作正在做最後確認，預計延至明年1月開航。（編輯：管中維）1141226