基隆-石垣島航線票價公布 單程未稅定價2800元

（中央社記者余曉涵台北16日電）基隆-石垣島航線力拚年底開航，船商華岡集團今天正式對外公布票價，預計將有7種房型，最便宜的通鋪定價單程未稅新台幣2800元起，業者未來將陸續公布優惠票價及開航日期。

基隆-石垣島海運航線，根據航商規劃，初期預計投入營運基隆至石垣島的客貨輪YAIMA MARU八重山丸，總噸位2萬1688噸，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。

華岡集團今天公布正式票價，總共將有7種房型價位，包含可容納4到15個人的通鋪房型、有床的套房房型等，最便宜的15人大通鋪不含碼頭服務費及其他稅金，單程定價2800元；最貴的則是皇家套房房型，全船僅4間，每人單程定價不含碼頭服務費及其他稅金為1萬500元。

廣告 廣告

根據業者公布的數據，全船將有122間房型，共有493個床位。

華岡集團總經理洪郁航向媒體表示，目前仍力拚年底前開航，預計下週將對外公布淡季的優惠票價，首航日期及開賣日期等決定後，也會盡快對外公布。（編輯：吳素柔）1141216