基隆－石垣島航線過關！最低票價2000元 拚月底開航

「八重山丸」（YAIMA MARU）由華岡集團購入，總噸位2萬1688噸，為可搭載545名旅客的RO-RO客貨輪，並可載運約70輛轎車及90個40呎貨櫃。（華岡集團提供／陳祐誠台北傳真）

交通部航港局昨日審核通過「基隆－石垣島」客貨航線，每人單程票價依房型不同，落在2800元至1萬500元間。華岡集團表示，希望能在本月開航，12月適逢冬季淡季、東北季風強，將推出試營運促銷票價，票價最低只要2000元左右，而最高等級房型可望優惠2000元。

航港局說明，船代業者已於11月27日提交申請文件，12月1日完成總代理登記及國際固定航線登記。根據業者提送申請資料，票價依艙房類型分為8種定價，最低價格為通鋪房型，票價為新臺幣2800元（每人／單程）、最高價格為皇家套房為新臺幣1萬500元（每人／單程）。

根據業者規畫，船班每周二、四、日從基隆港出發，每周一、三、五從石垣島出發，發船時間皆為晚間11時左右，航程7至8個小時。

華岡集團總經理洪郁航表示，預計今、明日就能收到航港局的回文，接下來就是與船籍國有些程序等待完成，接著就能對外公布票價且展開銷售，拚本月底前首航。

洪郁航指出，首航票價會不一樣，由於開航剛好是淡季，會做一波促銷優惠，且票價蠻有競爭力，會差到1、2000元，讓民眾更有意願嘗試搭船到石垣島。最低票價為通鋪房型，價格約2000元。

洪郁航說，每年11月至2月為淡季，且農曆年間不漲價，旺季則為3至10月，後續則看營運調整。

