「基隆－石垣島」渡輪延到明年1月啟航！淡季價格一次看

基隆直航石垣島的全新渡輪「YAIMA MARU 八重山丸」，將於明年一月首航。 圖：華岡集團／提供

[Newtalk新聞] 基隆直航石垣島的全新渡輪「YAIMA MARU 八重山丸」，將於明年一月首航。今(26)日台灣業者「華岡集團」公布淡季價格，從大通鋪到皇家套房，每人價格從2000元到8500元之間，最便宜通鋪標準房可住15人，淡季每人2000元，和原價2800元比降800元。

基隆直航石垣島的全新渡輪「YAIMA MARU 八重山丸」，原訂將在9月首航，後因船隻整裝工程等因素延期至12月底，但華岡集團今日表示，考量準備期間以及旅行社售票，要趕在今年底首航太倉促，經與石垣島當地討論後，預計明年1月首航，首航日期確認後會對外公布並售票。

另外，華岡集團繼12月中公布原價票價後，今日再公布淡季優惠票價，從大通鋪到皇家套房，每人價格從2000元到8500元之間。最便宜通鋪標準房可住15人，淡季每人2000元，和原價2800元比調降800元；2到4人的通鋪標準房，每人票價從2700元到3400元不等，家庭房通鋪可住4人，每人4100元，大通鋪也會規劃女性專區。

對於目前的準備狀況，華岡集團指出，客艙裝潢與主體整備都已告一段落，目前正進入啟航前最後的綜合運營測試階段。為了呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練。

