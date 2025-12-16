「基隆-石垣島」渡輪票價出爐！最低2800元 12月底首航

記者蔣季容／台北報導

基隆直航石垣島渡輪預計今年底首航。（圖／華岡集團提供）

基隆直航石垣島的全新渡輪「YAIMA MARU 八重山丸」預計今年12月底啟航，今（16）日船艙票價正式出爐，最便宜房型「標準房」每人單程2800元，最豪華的「皇家套房」擁有1張雙人床，整艘渡輪僅2間，每人單程1萬500元。

「皇家套房」每人單程1萬500元。（圖／華岡集團提供）

由日本航運業者與台灣華岡集團合作營運，推出基隆至石垣島的航班，原先預計9月開通，後因整備工程延宕至今。今日華岡集團公布最終票價，共有7款房型、122間，包括2間皇家套房、32間豪華套房、19間家庭房、其餘則是標準房。

「豪華套房」含2張單人床，每人單程5600元。（圖／華岡集團提供）

最貴的「皇家套房」有1張雙人床，每人單程1萬500元；而「豪華套房」則是2張單人床，每人單程5600元，至於家庭房則是通鋪，每人單程同樣是5600元。

「標準房B」是4人房，每人單程4200元。（圖／華岡集團提供）

標準房部分共分為A、B、C、G四款房型，價格落在2800至4900元，最便宜的是「標準房G」，總共3間，每間可容納15人，每人單程只要2800元。以上票價皆不含碼頭服務費及其他稅金。

最便宜的「標準房G」每間可容納15人，每人單程只要2800元。（圖／華岡集團提供）

華岡集團總經理洪郁航表示，力拚今年底前首航，目前時間規劃午夜12時自基隆開航，上午7時30分抵達石垣港，等於睡一覺就能抵達石垣島。

