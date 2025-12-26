「基隆－石垣島」渡輪航線一月開航 淡季價格每人下殺2000元起

即時中心／徐子為報導



經過數度延期，原定於9月份開航的「基隆-石垣島」渡輪，台灣業者華岡集團總經理洪郁航證實，首航日期預計延到明年一月，首航日期確認後會對外公布並售票。另外，華岡集團今（26）日公布淡季價格，從大通鋪到皇家套房，每人價格約從2000元到8500元之間。





日前票價資訊、營運時間一公布，就被網友罵翻「把台灣人當盤子載」，因為就連最便宜的通鋪，1人單趟也要價2,800元、來回5,600元；如果想住標準雙人房，2人一晚8,400元、來回16,800元；至於高等級的雙人皇家套房，每晚更要價21,000元，來回4.2萬元，且碼頭費、稅費還未計入。



不過，華岡集團今公布7種房型的淡季票價，最便宜通鋪標準房可住15人，淡季每人2000元，淡季優惠降價800元。

標準四人房上下通舖。（圖／華岡集團提供）





其餘每間可住2到4人的通鋪標準房，每人票價從2700元到3400元不等，家庭房通鋪可住4人，每人4100元。華岡集團說明，大通鋪也會規劃女性專區。不過，此價格一樣是未稅價，碼頭費、稅費還未計入。









基隆－石垣渡輪淡季票價。（圖／華岡集團提供）





媒體《自由時報》報導引述洪郁航說法，首航日期預計是明年一月，因考量準備期間以及旅行社售票，要趕在今年底首航太倉促，經與石垣島當地討論後，預計明年1月首航，首航日期確認後會對外公布並售票。





華岡集團也公布目前準備狀況，客艙裝潢與主體整備都已告一段落，目前正進入啟航前最後的綜合運營測試階段。為了呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練。













15人通鋪。（圖／華岡集團提供）





