「基隆－石垣島」航班月底開航 單程票價2000元起

〔記者蔡昀容／台北報導〕引起熱議的「基隆－石垣島」客貨海運固定航線，今年底前首航。船票依照艙等定價，單程2800元至1萬0500元不等。業者表示，開航至2月底期間，將推試營運優惠，單程最低價約2000元，而最多折價可比原價優惠2000元。實際票價以公告為準。

日本航運業者與台灣業者合作營運「基隆－石垣島」定期航班，每週3航班，消息釋出後，由於國人花幾千元即可出國，引起各界熱議。原定9月開航，但受裝潢、文件程序等影響，延後迄今。

交通部航港局說明，船代業者11月27日提交申請航線文件，航港局也於12月1日完成總代理登記及國際固定航線登記。

航港局表示，業者申請的票價，依艙房類型分為8種定價，最低價格為通鋪房型每人單程2800元，最高價格為皇家套房每人單程1萬0500元。實際優惠及售價仍以業者公告為準。

台灣業者華岡集團總經理洪郁航說明，預計這週收到航港局回文，完成整個申請程序；船籍國巴拿馬也有程序正在辦理，待一切就緒後，就會安排公布首航時間並進行售票，預計年底前首航。

選在冬季開航，海象較差船舶易晃，影響旅客搭乘意願。洪郁航表示，首航至明年2月底將採試營運優惠價，最低優惠至2000元，而最大優惠價差高達2000元，提高民眾嘗試及體驗意願。

洪郁航說，航線開闢希望推動台日雙向旅遊及交流，除了台灣旅客能以搭船方式出國，日本也有不少旅客會到石垣島旅遊，希望透過優惠價格，吸引他們延長行程，跳島到台灣深度旅遊，最後再搭機回日本。

