「基隆－石垣島」船票太貴？林氏璧揭「定價邏輯」喊話：別急

[Newtalk新聞] 基隆直航石垣島的「八重山丸渡輪」，預計在年底前啟航，日前台灣業者已公布票價等資訊，不過有網友覺得售價太貴，且時間安排也不好，怒批把台灣人「當盤子」，對此，旅日達人林氏璧指出，目前公布的是定價，首航為淡季會再推優惠票價，且就算是原訂價和其他跨國船班比沒有特別貴；至於時間的問題，他也提出「搭飛機去、搭船回程」的3種替代方案。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，基隆直航石垣島的「八重山丸渡輪」原本預計9月啟航，現在要拚年底前開航，負責營運的華岡集團釋出完整票價，共有7種房型，最便宜每人單程未稅2800元，15人一間的通舖；最貴則為每人10,500元的皇家套房，僅2間。

最早的消息是固定在週一、三、五從基隆港出發，週二、四、六石垣島回程。目前消息變為週二、四、日晚間11時從基隆出發；週一、三、五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時，讓某些期待週五晚間出發，週日回程「免請假」的人希望落空。

因此不少抱怨太貴，航班時間不好，怒批把台灣人「當盤子」，但林氏璧認為，時刻不盡人意就算了，但票價和一開始傳出來的票價1萬日圓(約台幣2100元)沒有差很多，雖然現在看起來最便宜的通鋪單程定價2800，但現在公布的是定價，華岡集團總經理洪郁航先前受訪曾指出，之後還會有優惠票價，較高單價艙房最多可折價2000元，最便宜的艙等單程票價預計只要約2000元。

另外，就算以原票價來看，對比釜山到福岡的新山茶花號。新山茶花號通鋪單程是12000日圓(約台幣2500元)也沒有差很多，且根據日期人數多寡，在官網還會有不等的折扣，認為目前的訂價只是市場機制，「船公司不是笨蛋」，真的開始運航的時候，肯定會調整折扣讓整個船班能運作下去的。

因此對於某些酸言酸語，他也喊話「你們可以不要這麼急嗎？」，至於覺得回程時間太早玩不盡興，他認為如果去程飛機，回程渡輪滿理想的，理論上渡輪可以搬貨也比較多，如果剛剛潛水玩不能搭飛機，坐船回來也不錯，台灣虎航目前直飛石垣島是每週兩班，週四和週日。

對此，他也提供3個時間安排選擇，星期日台北桃園 07:50 飛，星期一11PM回，星期二早上來得及上班，請1天玩2天；星期日台北桃園 07:50 飛，星期三11PM回，星期四早上來得及上班，請3天玩4天；星期四台北桃園 07:50 飛，星期一11PM回，星期二早上來得及上班，請3天玩5天。

