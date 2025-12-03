基隆「立發168號」翻覆27日！漁船撈起1浮屍「4特徵」認出死者身份

記者林意筑／基隆報導

漁船「立發168號」上個月時翻覆，有3名船員因此失聯。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

漁船「立發168號」設籍於基隆八斗子，上個月6日在富貴角北方海域捕撈大蝦時不慎翻覆，船上3名船員從此失聯。昨（2）日正濱籍「凱聖7號」漁船在野柳岬北方海域意外撈到1具浮屍，經比對大體特徵後與失聯的印尼籍船員相符，今日經檢警相驗比對DNA後確認其身份。

據了解，正濱籍「凱聖7號」漁船昨日上午於野柳岬北方海域作業，收網時撈獲一具浮屍，當下立即通報海巡署，同日下午2時30分許，漁船返回正濱漁港後，海巡隊員也到場將大體接駁，並通報檢警進一步調查。

經檢警人員初步檢視，發現該大體穿著深紅色T恤、黑色三角褲，其中T恤袖口上印有印尼國旗圖樣，比對上個月失聯的「立發168號」印尼籍船員阿谷斯後有多處特徵相符，懷疑該大體死者即為阿谷斯。今日上午檢方進行相驗，因遺體腐爛程度已難以肉眼確認身分，檢察官指示海巡單位採集比對資料，將與阿谷斯親友的DNA進行比對，以釐清遺體真實身分。

