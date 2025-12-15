基隆 童子瑋掛看板熱身 細數政績

明年基隆市長選舉民進黨尚未提名人選，外界發現基隆市議會議長童子瑋近日已悄悄暖身備戰，陸續在全市懸掛爭取建設的政績看板。國民黨基隆市黨部15日列舉童子瑋3項罄竹難書政績，包括大罷免失敗、收割政績、反對藍白普發1萬，民進黨基隆市黨部則回擊，民代爭取市政建設是不分黨派的職責所在，但國民黨卻持續對議會發動政治口水攻擊，顯見選情並非如基隆市長謝國樑所說「鐵板一塊」。

童子瑋近日陸續在基隆7個行政區懸掛看板，細數在各區爭取的相關建設，不過，藍營批評童子瑋是在收割謝國樑政績，更指出童本身的政績是罄竹難書。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟昨列舉童子瑋上任議長3年政績是罄竹難書，最具代表性的亮點，第1項就是大罷免行動，最終以32：0結果收場，童子瑋說要替基層員警爭取繁重加給，但罷免實際上卻是不斷增加基層維安業務。

國民黨基隆市黨部副發言人林祐德也指出，第2項是收割政績的速度非常快，童子瑋看板的政績都是謝國樑上任後推動完成的政策與工程，其中不少甚至是過去童子瑋要求前基隆市長林右昌處理，卻未見行動的案件。

林祐德說，第3項是童子瑋先批評普發1萬是毀憲亂政，但基隆發生自來水汙染事件後，童子瑋卻又改口主張應「普發現金」，童若真的當選市長，不敢想像財政紀律會有多亂。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏則回擊，議會民代爭取市政建設是不分黨派的職責所在，但國民黨卻持續對議會發動政治口水攻擊，顯見藍營對選情擔憂，並不如謝國樑所說的鐵板一塊。