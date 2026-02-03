基隆 綠營安樂區議員初選 協調破局

基隆市安樂區議員吳驊珈受惠於性別保障名額，雖然必須參加議員初選民調，但不論結果如何都將獲提名參選。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部議員初選上周登記截止，由於安樂區有5人登記爭取提名，市黨部3日協調破局，所有擬參選人都表達參選到底的決心，市黨部將自3月3日舉辦初選民調，不過，因有性別保障名額，現任議員吳驊珈是唯一女性，不論初選結果如何預計都將被提名，此外，農曆年前將公布不必初選的首波議員提名名單。

市黨部昨展開議員初選協調程序，下午陸續約談登記參選安樂區的5名擬參選人，包括現任議員吳驊珈、張之豪及有意角逐安樂區議員的基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹、基隆市前市府祕書黃永翔。

廣告 廣告

市黨部執行長余睿柏表示，安樂區應選7席議員，黨部擬提名3席，昨先透過協調確認各擬參選人意願，若協調不成將自3月3日展開初選民調。據了解，市黨部約談過程中詢問是否有退讓意願，但5人均表示當仁不讓，希望透過初選民調決定安樂區提名人選。

市黨部強調，每個選區的提名人選都會有性別保障名額，因此5名擬參選人之中唯一的女性吳驊珈，雖然也將納入初選民調範圍，但將會獲得市黨部提名參選。

余睿柏指出，部分選區擬參選人同額或未超出提名席次，因此市黨部將於1月12日舉行農曆年前最後一次評委會，屆時將公布第1階段議員提名人選，包括仁愛區鄭文婷；信義區陳宜、陳軍佐；七堵區曾怡芳；中山區施偉政、吳巧瀅；暖暖區朱書昕。

登記不足額的選區，包括無人登記的中正區、僅1席的仁愛區及1席七堵區與山地原住民，余睿柏說，市黨部將會以徵召方式決定人選，但會在農曆年後才展開。