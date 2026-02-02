基隆「美女議員」不爭取連任 許睿慈嘆「網軍操作失焦」：讓人更灰心

民進黨基隆市議員許睿慈說明自己為何沒有登記爭取連任，強調不管在任何位置都會持續服務。翻攝IG



民進黨基隆市中正區市議員許睿慈，於上周五黨內初選登記截止前未登記，黨部緊急聯繫了解原因。許睿慈今（2/2）發布聲明指出，將不爭取連任議員，並澄清不是要省登記費，而是政治討論因失焦的網軍操作，取代對公共事務本身的關注，民代實際作為不再備認真檢視，這樣的氛圍讓人更加灰心。

民進黨基隆市議員登記初選，原本預計提名15席，卻僅12席完成登記。其中中正區應提名2人，現任黨籍議員許睿慈、張顥瀚都未登記，導致中正區無人參選的窘境，其中張顥瀚因涉助理費案，目前仍在司法程序中，外界理解其未登記可能理由，但許睿慈未登記原因則引發揣測。

許睿慈今天發布「我始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度」聲明，證實自己將不爭取市議員連任。

許睿慈表示，過去議員任內她將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，優於中央規定，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，為孩子與城市建立長期的健康基礎。

在長照政策上，許睿慈說，她爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年即完成選前承諾，優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。她也向總統賴清德建言，優化長照給支付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。

在交通正義與通勤安全上，許睿慈提到，市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險，她持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。

許睿慈還提到，自己成功推動新豐街聯外道路進入規畫階段，整合中正區部分路段電桿地下化，爭取號誌燈號、停車格、通學步道，並推動既成巷道納管，解決長達 20 年的私地通行爭議，劃設紅線淨空消防巷道死角，讓安全成為制度，而非運氣。

至於外界關注其為何不爭取連任，許睿慈強調，正因深知公共治理的重量，對於是否參選始終審慎以對。

許睿慈表示，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注。當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視。這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

許睿慈說，她不會挑戰黨內制度，也不如傳聞般，她沒有領表不去登記，也不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具，她將不爭取市議員連任。

許睿慈強調，無論是否在議員的位置上，都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。她指出，形式將改變，但初衷不變，會為大家努力，為城市盡責。

許睿慈指出，公共服務不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。她仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任。不因角色不同而沉默，公共服務是一條長路，「我仍在路上」。

