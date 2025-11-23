基隆 腰纏鞭炮 老翁廟前引爆不治

88歲湯姓老翁23日前往基隆市中正區調和街廟宇萬安堂，在天公爐前點燃纏在腰間的爆裂物，當場發出爆炸巨響並冒出濃煙，湯翁隨即倒地不起、臟器外露，地上血跡斑斑，嚇壞一旁眾人，警消獲報將湯男送醫急救，但因傷勢過重不治。該爆裂物一度傳出是土製炸彈，經查為連珠型鞭炮，事發原因仍待調查。

多位民眾昨日上午8時許在萬安堂泡茶聊天、看報紙，湯翁緩步走近天公爐，參拜後疑似點燃引爆纏在腰間的爆裂物，現場立即火煙瀰漫，湯翁整個人隨即痛到倒地不起，腹部出現約40公分傷口且臟器明顯外露，身上的萬元現金也被炸飛，眾人被嚇得四散奔逃並打電話報案求救。

廣告 廣告

警消獲報趕至現場時將湯翁送醫搶救，先送至基隆三軍總醫院後又轉送基隆長庚醫院，原本還有微弱意識，但轉送到院時失去呼吸心跳，經搶救仍於下午1時許不治。

警方調查指出，因宮廟香爐附近無可燃瓦斯氣體或引爆物，推斷是湯翁自行攜帶爆裂物品並引爆。有民眾聲稱曾目擊湯翁2次在附近香鋪購買連珠型鞭炮，警方調閱監視器證實湯翁日前確實購買鞭炮，不排除他將數串鞭炮簡易改裝後綑綁纏繞在身上，一次引爆大量火藥造成強大衝擊。

據了解，湯翁是退休漁民，早年駕舢舨釣魚維生，未婚無子女僅1人獨居，年紀漸長無力出海，約10年前賣掉舢舨；由於湯翁具有漁業背景，警方一度懷疑他攜帶炸魚用土製炸彈引爆。

湯翁姪子說，接到噩耗相當錯愕，不知道三伯為何引爆鞭炮，僅說平日會與湯翁見面，湯翁也會騎身障專用機車到廟裡泡茶、聊天且無異狀。由於湯翁未留遺書，警方仍在深入調查釐清事發原因。全國各縣市安心專線1925