基隆 興隆街邊坡整修 下月中可通車

基隆市暖暖興隆街邊坡整修，明年1月中可望有條件恢復通車。（張志康攝）

基隆市興隆街11月7日發生道路邊坡土石坍塌，造成暖暖通往新北市四腳亭的道路完全中斷，基隆市工務處持續邊坡的復建作業，預估明年1月15日有條件開放通車。

興隆街邊坡發生土石坍塌事件後，雖然路面迅速清除完畢，仍有土石崩落，經市府工務處勘查，發現坍塌邊坡約30公尺高的上方，還有顆12公尺高的巨石，市府封閉興隆街通行，持續邊坡復建工程至今。

興隆街是基隆暖暖區與新北瑞芳四腳亭的來往要道，隨著道路封閉，興隆街上多家水泥預拌場的大型車輛，只能借道原本禁行大型車輛的四腳亭通行，造成許多在地民眾不便。

市府規畫，土石坍塌處利用道路側狹長的公有土地設置約50公尺、高約12公尺型鋼柵欄，架設被動式防落石網。工務處土木工程科科長張佑竹表示，現場防落石柵26支基樁已全數完成施作，防落石鋼構亦同步於工廠鍍鋅處理，預計28日完成，後續將分批進場安裝，整體工程進度均依計畫推動。

鋼構安裝作業預計於明年1月15日前完成，會持續辦理邊坡安全監測及整治，將依施工進度與現場安全評估結果，滾動調整交通管制措施。

工務處強調，在興隆街恢復通車後，仍將持續邊坡上方的整治作業，包括防落石網的架設、將巨石固定在山坡上，會視現場狀況隨時調整管制作業。工務處強調，興隆街通行資訊將即時對外公告，請用路民眾留意並配合現場指引。