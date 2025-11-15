基隆 角逐議員者眾 安樂區藍綠鏖戰

原安樂區議員林沛祥113年當選基隆市區域立法委員，缺額牽動基隆市安樂區明年的議員選情。（張志康攝）

安樂區是基隆市人口最多的行政區，歷年的議員選舉都參選爆炸。國民黨立委林沛祥留下1席議員，民進黨議員洪森永宣布不爭取連任，可以預見藍綠從初選開始會呈現參選大爆炸、黨內黨外大亂鬥的局面。

截至今年10月，基隆市總人口36萬264人，安樂區就占了7萬9962人，是人口最多的行政區。該選區應選議員名額7席，現任的議員包括國民黨籍的秦鉦、俞叁發、鄭愷玲，以及民進黨籍的洪森永、吳驊珈及張之豪等6人。

安樂區被視作「兵家必爭之地」，原因是議員席次多，除國民黨及民進黨外，也有無黨籍等其他政黨人士參選，以近2次議員選舉為例，參選人數便多達15人及14人。

國民黨現任3名議員都將爭取連任，黨部會優先提名。有部分新血有意參選，包括現任市長祕書張家馨等人，預期會有更多人表態參選。

綠營方面，洪森永因為身體健康因素宣布不尋求連任，進一步激化安樂區選情，除了現任的吳驊珈、張之豪外，表態參選者有基隆市棒球委員會主委劉韋巡、上屆以無黨籍身分參選的黃永翔及定國里長徐寅禹等人。

值得一提的是，劉韋巡是前民眾黨安樂區黨部主委，111年參選議員失利，112年宣布退出民眾黨，去年加入民進黨。另外，不少在地民眾也點名原時代力量黨籍，並於111年參選基隆市長的前議員陳薇仲，但陳薇仲今年9月已經赴英國留學，確定不會參選議員。

總體來說，安樂區明年議員選情，仍將延續往年熱度，形成各方混戰大亂鬥的局面，但是否會對席次產生變化，有待進一步觀察。