基隆 討債殺人棄屍冰櫃 主犯判12年

前年引起關注的基隆市冰櫃棄屍案由基隆地方法院審結，男子陳張成與死者趙姓老翁有金錢糾紛，陳男友人江德山於民國113年11月夥同吳志傑將趙翁帶走談判，陳男在數次討錢未果後，竟將趙翁囚禁在狹窄空間毆打，導致趙翁不堪虐待身亡，事後陳男多次轉移藏屍，最後在八堵某倉庫毀屍失敗後，將趙翁遺體塞入冰櫃棄置於貨車。法官認定，陳男等人觸犯剝奪他人行動自由致死及損壞遺棄屍體等罪，判處陳男12年徒刑，其餘同夥判處11年、11年6月。

檢方調查，趙翁多次向陳男借貸後避不見面，江男113年11月27日發現趙翁出沒基隆火車站一帶，隨即聯繫陳男，並與友人吳男一同將趙翁押回家中談判。

陳男為取得趙翁土地抵債，先請友人帶趙翁補辦身分證件，卻發現趙翁土地與家人共同持有，無法單獨過戶，陳男隨後在11月29日押著趙翁向其兄長要錢未果，竟將趙翁囚禁在長度僅76公分的空間內，還常被吳男等人毆打，最後趙翁難以承受虐待於11月30日晚間身亡。

法院審理時，陳男等人聲稱沒毆打趙翁致死犯意，但法官認為，陳男等人將死者囚禁環境惡劣之處，且吳男毆打被害人時，3人對於趙翁死亡都具有預見可能性，因此趙翁死亡結果與陳男等人私行拘禁行為，有因果關係。

法官認定，陳男、江男、吳男觸犯共同剝奪他人行動自由致死、損壞遺棄屍體等罪，分別判處12年、11年、11年6月徒刑。