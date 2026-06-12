基隆 謝國樑訪星 交流城市交通管理

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基隆市長謝國樑12日表示，13日將率團赴新加坡參與WCS世界城市高峰會，會中將與新加坡與各大城市交流。（張志康攝）

基隆市長謝國樑今天起率隊出訪新加坡，參與2026年世界城市高峰會（World Cities Summit；簡稱WCS），謝國樑強調，將藉由這次機會與全球交流交通運輸管理、交通安全等議題，希望透過AI等科技手段強化行人及交通安全。

世界城市高峰會是新加坡在2008年發起的國際性峰會，藉由舉行市長論壇、頒發李光耀獎及青年領袖峰會等活動，邀集世界各城市首長與專家學者，討論各城市面臨的問題與解方。今年包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政以及基隆市長謝國樑都在受邀之列。

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昨謝國樑表示，他將於13日出訪新加坡參與2026年WCS大會，市府將在會中與全球各大城市交流，並聚焦在AI時代如何推動智慧城市、交通智慧管理等議題。

他指出，他接任基隆市長後就積極推動行人安全政策，從推動用路人主動禮讓行人的「行人友善」，到要求行人也應該遵守交通規則的「行人有序」專案，都大幅改善基隆市的行人安全。以去年來說，行人交通事故共202件，較前年360件減少158件，降幅達43.8％。

謝國樑強調，未來市府希望能夠透過各種不同的方法及可能性，提升行人及交通安全。他說，基隆市近年行人交通事故大幅降低，已成全國名列前茅縣市，但後續應要透過AI、智慧城市等科技的工具及輔具，進一步加強行人及交通安全。