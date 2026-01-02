基隆 議長送耶誕童書 藍批政治宣傳

民進黨籍基隆市議會議長童子瑋日前有意致贈耶誕繪本給學童，市府教育處以教育中立為由婉拒，事後有部分學生家長向教育處抗議，國民黨基隆市黨部2日批評，童的贈書「是裹著糖衣的政治宣傳」。童子瑋競辦則回擊藍營，指國民黨的說法是政治口水，無助市政進步。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，童子瑋在本周正式獲得民進黨中央提名參選市長，但在提名前以耶誕節「送愛心」為名，企圖透過學校與教師之手，分送印有個人照片、施政理念與政治願景的客製化童書，教育處依法婉拒後，反而動員所謂「家長」前往教育處抗議。

黃申棟說，除抗議活動外，網路大量出現「童子瑋當時尚未被提名」的說法試圖洗白，但童子瑋早已被內定為民進黨人選，送書行為與提名時程高度重疊，政治意圖昭然若揭。

他表示，贈送的繪本封面印有童子瑋大幅照片，最後數頁更直接書寫其施政理念與政治主張，這樣的內容是以童書作包裝，向學童偷渡政治訊息，「這不是送愛心，而是裹著糖衣的政治宣傳。」

黃申棟強調，民進黨中常會上，賴清德總統緊握童子瑋雙手的畫面，再次印證童子瑋就是「皇親國戚」，更證明民進黨提名邏輯仍是派系與血緣優先，而非考量人民福祉。他呼籲市民看清事實，「投給童子瑋，就是姑息賴清德。」唯有支持認真做事的謝國樑市長，才能讓基隆真正向前。

對於藍營的指控，童子瑋進步基隆辦公室簡短回應：「政治口水無助市政進步」。