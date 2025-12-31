基隆 陸海空齊聚 特色候車亭吸睛

基隆市第11座公私協力候車亭以碼頭為設計理念，基隆市長謝國樑（中）、副市長邱佩琳（右五）、立委林沛祥（左六）等人到場搶先體驗。（張志康攝）

基隆市政府積極推動公私協力認養候車亭，將公車候車亭結合周邊的景觀及特色，成為另類打卡景點，市府民國114年12月31日宣布第11座公私協力候車亭啟用，由台灣港務公司基隆港務分公司認養的候車亭，以碼頭為設計理念，讓民眾候車時感受港口風情。

「碼頭工會」站候車亭位於基隆港西2碼頭附近，港公司表示，設計以「岸邊候船、出港揚帆」作為核心意象，將郵輪、繫纜柱與旅客候船等港灣元素轉化為造型，讓民眾在等車的日常場景中，也能感受到基隆作為海港城市的特色與節奏。

考量基隆沿海環境多雨的特性，企業在材質選擇上以耐受天候與維護便利為優先，採用具抗汙特性的膠合安全玻璃，結合船身設計圖面呈現船體意境，同時採用比照高鐵車廂外層塗料等級塗裝，搭配照明設計提升夜間能見度與候車安全，兼顧美觀、實用與後續維護需求。

基隆市長謝國樑表示，基隆港區周邊同時承載通勤、裝卸貨作業與旅運人潮，尤其郵輪靠泊時，旅客與市民的移動需求更集中。因此提升港區周邊候車環境，不只是改善交通，更是城市門戶形象。

基隆市副市長邱佩琳指出，這座候車亭附近還有星宇航空認養的南站候車亭及LEXUS認養的城隍廟候車亭，希望能夠讓更多人看到這幾座陸海空齊聚的候車亭。

基市公車處說，市府將持續盤點候車環境，逐步提升設施品質，讓市民與來訪旅客都能享有更清楚、更安全也更具基隆特色的候車空間。