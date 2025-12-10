基隆 非法清運垃圾撈破億 23人遭訴

曾於新北市環保局任職的陳姓男子，涉嫌仲介業者以合法掩護非法，收取各式各樣垃圾，將其打包成磚狀後，裝入貨櫃運往國外處理。基隆地檢署調查日前偵結，起訴陳男為首的23人、14間公司，據環境部估算，全案需追繳犯罪所得超過1億元。

檢方調查指出，曾任職於新北市政府環境保護局的陳姓男子，對國內廢棄物清除、處理實務及法規熟稔，知道國內許多收受家庭裝潢修繕廢棄物的「棧場」業者，常因欠缺合法清廢管道屢遭開罰。

陳男嗅得商機，便夥同基隆市七堵區朱姓男子、沈姓股東，與新北市金山區李姓、陳姓前後任負責人，以2家領有處理廢塑膠許可的公司，引薦新北市11家「棧場」業者，合法掩護非法，將磚塊、裝潢營建廢棄物、家用垃圾等，混入廢橡膠、廢塑膠後，打包成磚狀，再將垃圾貨櫃出口到國外，付費委請國外廠商接收處理。

檢方指出，共有2家公司以此賺取非法清除費用價差，不法所得達4117萬餘元、700萬餘元。主嫌陳男則是依2家公司收受的垃圾量，從中抽取業務費用獲利，非法為2間公司仲介高達5200公噸的垃圾，不法所得672萬6397元。

基隆地檢署偵查終結，起訴陳男等23名涉案人。檢察官認為，陳男利用專業，非法為2間公司仲介，建請法院對陳男等5名核心被告判處4年以上有期徒刑，其餘被告則從重量刑。

依環境部統計，全案非法貯存、清除及處理廢棄物，估算需追繳犯罪所得逾1億元。環境部強調，將持續與檢警單位合作，加強查緝環保犯罪結構。