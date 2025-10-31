基隆 首批30輛電動公車 明年底前上路

為解決公車車齡老舊問題，基隆市政府原打算在2027年完成全市新購電動公車更換，但基隆市長謝國樑表示，因為財政拮据、場站建設等因素，時程會延4至5年才能完成。（張志康攝）

基隆市公車普遍有車齡老舊、妥善率低的問題，民進黨議員許睿慈質疑，基市府允諾將採購電動公車取代現有的老舊公車，但迄今為止沒有任何消息。基隆市長謝國樑表示，因為廠站相關建設還未興建完成，首批30輛電動公車預計明年底前上路，但若全數汰換，可能還要再等4、5年。

許睿慈於基隆市議會定期會中表示，近日市內公車常常發生多起行駛時車門未關、半路拋錨等狀況。她質疑市府曾允諾將舊公車汰換成新電動公車的政策，究竟何時能兌現？

廣告 廣告

謝國樑表示，基隆市公車車齡幾乎都相當高，市府爭取中央補助電動公車的計畫，原本打算在明年起2年內陸續將市公車更換為全新電動公車，但因為《財劃法》導致基隆市財源拮据，再加上電動公車場站的基礎建設都需要更多經費與時間興建，因此原先在2027年度完成電動公車更換的規畫，時程將會延長到4至5年左右。

謝國樑承諾，首批電動公車將於明年底前上路，目前預計會有30輛電動公車上路營運。但因為電動公車完全更換的時程延長，去年市府有購買中古公車因應，但在電動公車完成汰換之前，市公車該如何因應，也希望與議會充分討論。

公車處長鍾惠存表示，因為營建業缺工導致成本上升，以及公車場站布建充電椿的基礎建設較為困難，市府初期低估了成本，部分在山坡地上的場站還需完成水土保持審查等，造成電動公車汰換期程勢必會延長。公車處將在明年底前，盤點基隆市內不須做水保審查的場點，挑選3個興建充電場站，力求先讓30部電動公車正式上路。