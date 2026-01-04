基隆 體育館翻新 2278席新椅3月啟用

基隆市立體育館啟用超過40年，許多觀賽座椅已損壞，整體動線設計也不符現代觀賽需求，為提供市民更安全、舒適的觀賽環境，基隆市立體育館在去年10月2日施工改善，更新東、西兩側共2278席座椅，並升級座椅品質，同時優化整體動線，改善照明及地坪，整體工程預計今年2月底完成、3月啟用，提供基隆市民更優質的運動與休閒環境。

基隆市立體育場長林柏樹表示，此次改善工程編列預算3200萬元，主要是更新觀眾席座椅、場館內照明設備及調整動線，以觀眾安全性與舒適度為改善方向。

林柏樹指出，本次工程施作看台東、西兩側觀眾席，新座椅採人體工學設計功能支撐性佳，並加大座椅間距，座椅材質採韌性強、耐衝擊性、耐髒汙的高密度聚乙烯塑材，提供長時間觀賽舒適體驗，座椅還增設裝杯架，符合民眾觀賽時放置飲品的飲食需求。

他說，改建工程完成後，場館東、西側將共有2278座席可供民眾使用，南北側觀眾席則依後續經費逐步改善，此外，工程另會優化體育場館內動線，加大場內走道與樓梯踏階寬度，區畫雙向通行動線使通行順暢，同時改善地坪及照明等空間環境，讓公共安全更有保障。

基市教育處長徐嬿立表示，整體座椅及動線改造預計2月底完成，3月起市民便可到場感受不同的體育館。她強調，體育館優化改造只是一個起點，未來市府將持續擴展到基隆各運動空間，以更安全、舒適、符合現代場域標準環境展現給市民，提供更優質的運動與休閒環境。