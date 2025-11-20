基隆 麥金路3巷坑洞奪命 民代促納管

基隆市安樂區麥金路3巷道路是私人土地，不在市府維護管理範圍，近日疑因道路坑洞造成死亡車禍，議員盼能將道路納入市府管轄範圍。基市都發處20日表示，將與地主洽談供市府短期使用及維護，並討論納入開發回饋給市府成公共設施。

車輛行經麥金路3巷連接麥金路後，旋即就能上高速公路，多年來一直是壯觀里一帶居民的重要出入通道，但道路土地產權屬於私人所有，不在市府計畫道路範圍，即使民國109年重新銑鋪過1次，但現在又已坑坑洞洞，日前有外送員疑似因為道路坑洞摔車，送醫後不治身亡。

基隆市議會20日總質詢，議員鄭愷玲認為這條道路附近民眾已通行30年，但因屬私人土地，不在市府維管範圍，因此發生道路破損時無法即時填補，危害人車安全，她要求市府應與地主溝通，透過容積轉移代金方式，討論把道路納管。

基市交通處長陳耀川說，這處道路地主同時也是北台科技園區地主，交通處有意將該處道路納入國道1號及國道3號聯絡道一併討論；都發處長謝孝昆說，目前北台科技園區進度停留在地質安全調查階段，地主雖有意做土地開發變更，但時序仍冗長，對於議員提議將找地主協商，一方面洽談是否能給予市府短期使用及維護權益，另方面也與地主討論將道路納為北台園區開發提前回饋市府的公共設施。