基隆 黑鳶隊預算2500萬 市府：爭取補助

基隆黑鳶籃球隊在10月成軍，讓超級籃球聯賽（SBL）維持5隊參賽，基隆市政府在115年度總預算中，編列2500萬支持基隆黑鳶，但有議員擔憂，贊助金恐有圖利特定廠商疑慮，市府表示，先行編列預算維持球隊運作，後續會爭取運動部補助及企業贊助。這筆預算能否過關，將由議會討論審議。

無黨籍議員陳冠羽表示，基隆黑鳶的財務架構迄今依舊不透明，球隊由市府出資打造，卻讓贊助收入與市府完全脫鉤並不合理。他要求市府明確說明後續贊助金究竟會流向委辦的廠商還是市庫？若球隊的贊助金與相關收益回到廠商帳上，可能損及市府權益，甚至可能構成圖利特定廠商的疑慮。

民進黨議員張顥瀚表示，自市府提出成立基隆自己的球隊以來，就對企業贊助金說不清楚。民進黨議員洪森永、吳驊珈、施偉政也認為不該由市府預算維持球隊運作，應爭取運動部補助，建議預算提交大會，由市長跟相關局處說清楚。

無黨籍議員張耿輝以及國民黨議員連恩典、秦鉦則認為，基隆黑鳶才剛成立，應該給予足夠的時間讓球隊穩定發展。無黨籍議員林旻勳要求市府，對球隊未來經營行銷與爭取企業贊助方面要多用心。

基隆市產發處長蔡馥嚀表示，這筆預算是為讓球隊能夠穩定成長，後續市府會積極爭取運動部相關補助以及透過企業贊助、品牌合作、周邊商品開發等建立穩定財源。