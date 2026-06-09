基隆「4.5星秘境旅宿」7月熄燈 大票人錯愕：唯一的新飯店倒了

生活中心／倪譽瑋報導

基隆文青旅宿「倉箱蜜境文旅」宣布熄燈消息。（圖／翻攝自Hotel Begins 倉箱蜜境文旅臉書）

海洋科技博物館（海科館）車站旁的「HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅」為基隆特色旅宿之一，它緊鄰山區又靠海，並將基隆在地生態、文化結合，在Google上有4.5顆星好評。如今業者官方臉書公告，飯店將在2026年7月15日結束營運，讓不少住過的人感嘆「上週才剛入住，沒想到就要歇業了」、「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」。

於基隆八斗子的倉箱蜜境文旅，原本是海科館的學員宿舍，經改造後成為特色旅宿，來住飯店同時，可去參訪周遭知名景點如海科館、八斗子夜市，或是深入大自然如潮境公園、望幽谷，也可從一旁的海科館火車站，進一步搭到十分、猴硐玩，加上飯店的基隆在地生態導覽服務，其在Google擁有4.5顆星高評價。

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倉箱蜜境文旅位於海科館旁靠山的地方，環境清幽。（圖／翻攝自Google街景）

2026年6月8日，倉箱蜜境文旅官方發文表示，飯店營運將到2026年7月14日止、7月15日起結束對外營業服務，「感謝每一位曾經在這裡停留的旅人，謝謝您將旅程中的一段時光交給我們收藏」如今倉箱蜜境文旅的旅程即將畫下句點，在7月初都還有機會可來拜訪。

熄燈預告一出，許多人紛紛感嘆「怎麼會，還想要再去的說」、「上週才剛入住，真的很讚，沒想到就要歇業了」、「可以附帶停車的基隆住宿，又少了一個」、「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」、「我們非常喜歡你們家！很用心經營、餐點也好吃，好不捨喔」。

另外，業者也提供7月15日（含）之後已訂好房的旅客補償方案，想要退費者，業者會統一協助取消，並主動發相關E-mail通知，旅客無須自行致電辦理。如果想要把入住時間提前到7月14日（含）之前，可直接與飯店聯繫調整日期，但調動方案須依實際房況與空房而定。

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