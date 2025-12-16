基隆1周2起毒駕奪命 市府祭鐵腕 ：拒測罰18萬、累犯聲押

基隆市一周內發生兩起因毒駕造成的車禍死亡意外。基隆市警察局長林信雄16日宣布，警方將針對重要路口主動實施攔檢盤查，加強實施毒品唾液快篩，拒測者將重罰18萬並吊銷駕照，針對毒駕累犯警察局將建請檢察官聲請羈押。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市一周內發生兩起因毒駕造成的車禍死亡意外。基隆市警察局15日實施威力掃蕩，加強臨檢酒吧、KTV、小吃店、汽車旅館、電子遊戲場等易發現毒品場所及針對易肇事路段實施路檢。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市一周內發生兩起因毒駕造成的車禍死亡意外，讓市民人心惶惶。基隆市長謝國樑15日召集衛生局、消防局及警察局進行跨局處研商，全面檢視毒駕防制作為，並指示警察局加強攔檢盤查、提高執法密度，同時規畫導入防撞防護設備，確保第一線同仁執勤安全。基市府16日表示，警方將針對重要路口主動實施攔檢盤查，拒測毒駕者將重罰18萬並吊銷駕照，針對毒駕累犯警察局將建請檢察官聲請羈押，以最嚴格標準處理。

謝國樑表示，毒駕行為對市民生命安全構成直接威脅，市府絕不容許任何僥倖空間，他已責成警察局即刻啟動擴大臨檢勤務，針對重要路口、高風險時段與處所，主動實施攔檢盤查，加強實施毒品唾液快篩，「拒測」者將重罰18萬並吊銷駕照，透過高強度執法提高嚇阻效果，力求在第一時間發現、制止毒駕行為，避免憾事再次發生。

基隆市警察局長林信雄指出，毒品施用屬於高度隱蔽的「無被害人犯罪」，若非警方主動查緝，往往難以及時浮現，對社會安全造成長期風險，市警局未來將不分日夜，持續在各重要路口加強取締毒駕，透過主動出擊方式，找出潛在高風險駕駛人，全面提升交通與治安安全。

林信雄強調，針對重大毒駕案件及毒駕累犯，警察局將主動建請檢察官聲請羈押，並已於16日召開的檢警聯席會議中，正式提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為。對於毒駕累犯致人傷亡案件，也將研議是否符合刑法「原因自由之行為」構成要件，用不確定殺人犯罪故意來論處更嚴重刑責的可能性，強化法律嚇阻力。

謝國樑強調，市府除強化執法，也同步重視員警執勤安全，已指示警察局規畫採購 L 型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查、蓄意衝撞的風險，市府將持續以市民生命安全為最高原則，結合強力執法與預防性措施，全力打擊毒駕行為，守護基隆交通與治安安全。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

