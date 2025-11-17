基隆1婦人辱罵里長 判處6000元罰金

吳姓婦人因不滿里長不讓她報名參加里民旅遊活動，於去年重陽節發放長輩禮品時，與里長發生爭執，怒嗆里長涉犯貪污罪，雙方互嗆起爭執，吳女竟多次以「不要臉、骯髒人（台語）」辱罵對方，里長憤而提告。基隆地院近日審結，認定吳女觸犯公然侮辱罪，判罰6千元。

調查指出，吳女因不滿沒有辦法參加里內里民旅遊活動，於去年10月間重陽節前夕，前往里長辦公室理論，趁著里民領取重陽節禮品時，在場宣稱里長因涉貪污案被起訴，要繳30萬元保證金給法院等語。

里長出面澄清，表示自己並未被起訴，但吳女仍不罷休，直接在多位里民面前以「不要臉、骯髒人（台語）」、「智慧低能」等不堪言詞辱罵對方，貶損里長人格尊嚴及社會評價。

偵訊中，吳女坦承犯行，表示因為里長多次不讓她參加里民旅遊活動，才會出言罵人。檢察官偵結後，依公然侮辱罪將吳女起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，吳女於公共場合多次出言以多種貶意詞彙辱罵里長，損害其名譽，且未取得對方諒解；考量被告坦承犯行、無前科、家境尚可，判罰6千元，全案仍可上訴。