基隆1年117件火災4人喪命！ 電氣因素佔44%、七堵區最頻繁

基隆市去年全市發生117件火災，造成4人死亡、1人受傷，財產損失約259萬2千元。統計顯示，電氣因素是火災主因，佔比達44%，大多數為人為使用不當所致，消防局呼籲民眾冬季使用電暖器等高耗能電器時應特別注意安全。

基隆市去年全市發生117件火災，造成4人死亡、1人受傷，財產損失約259萬2千元。（圖／資料畫面／中天新聞）

據消防局分析，火災發生時段以晚間6時至9時最為頻繁，共20件，佔全年火災案件17%。各行政區中，七堵區以23件居首，佔比19%，其次為安樂區21件，佔比18%。起火原因方面，電氣因素造成52件火災，佔總數44%，其次為爐火烹調14件，佔比12%。

電氣因素火災中，少數為電器產品瑕疵自燃，但大多數是人為使用不當所造成，如重物壓在電線上、延長線超載使用等。

據消防局分析，去年發生117件火警案件，各行政區中，七堵區以23件居首。（圖／基隆市消防局）

近期大陸冷氣團籠罩，氣溫偏低，民眾大量使用電暖爐、暖風扇、除濕機等禦寒防潮電器，這些具加熱功能的家電均屬高耗能且易有發生危險之虞。

消防局呼籲市民，切勿同時使用多項高耗能電器用品，避免因超過負載發生危險，且務必遵守廠商使用須知以確保安全。另外，應選購有標準檢驗局合格標章之認可機種及線材，安全較有保障。

去年電氣火警就佔了52件。（圖／基隆市消防局）

消防局特別提醒長輩朋友，不可捆綁使用延長線及電線，以免通電時導致溫度升高，造成電線短路起火。使用除濕機時應保持有人在家，外出時應將除濕機關閉，使用時也應避免周遭擺放可燃物品，以防火災發生。

