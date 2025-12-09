基隆1幸運兒超商消費295元 對中雲端發票專屬獎100萬元

1名消費者在七堵火車站內統一超商花了295元購買咖啡等，對中114年9-10月雲端發票專屬獎100萬元。（記者趙智偉翻攝）

▲1名消費者在七堵火車站內統一超商花了295元購買咖啡等，對中114年9-10月雲端發票專屬獎100萬元。（記者趙智偉翻攝）

太幸運了！1名消費者在七堵火車站內的統一超商購買咖啡、鮮食及零食，載具索取的發票對中114年9-10月雲端發票專屬獎100萬元。北區國稅局基隆分局除表恭賀外，也呼籲民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，不要錯失雲端發票專屬中獎的機會。

基隆分局指出，對中這一期其中一組雲端發票專屬獎100萬元的幸運兒，是在9月間於七堵火車站內的統一超商消費，花了295元購買咖啡、鮮食、零食等商品，就幸運抱回百萬獎金。

廣告 廣告

基隆分局建議消費者多加使用載具索取雲端發票，增加對獎的好運氣，而今年5-12月每期將增開70萬組500元的雲端發票專屬獎，等於每期都會開出30組100萬元、16000組2000元、10萬組800元及315萬組500元的專屬獎項，合計326萬6030組獎項，讓民眾享有更多的中獎機會。

基隆分局表示，民眾1次購物消費，1張發票就有2次對獎機會，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台就會主動以電子郵件通知中獎訊息，若同時中兩個獎項，每張按其最高中獎獎別限領一個獎金，如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省下千分之4的印花稅，不僅中獎機會多，還可以省下荷包。

基隆分局提醒中獎民眾，114年9-10月期統一發票領獎期間自114年12月6日至115年3月5日止，另114年7-8月的中獎發票領獎期間至115年的1月5日截止，中獎者務必及時兌領獎金，不要讓自己的權益受損。

基隆分局呼籲，民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，除可享有雲端發票專屬中獎機會外，另從索取發票、捐贈發票至中獎兌領獎金全程無紙化，節能減碳愛地球，也能為保護環境盡一份心力。