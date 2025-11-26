基隆1毒品嫌犯「駕車衝鐵軌」火車中斷！上班族、學生全遲到

今天凌晨1時許，基隆市警方追捕一名毒品通緝犯，該名通緝犯為躲避追緝，竟將小客車從文安里平交道開入台鐵路線，沿著鐵軌往基隆站方向行駛。根據台鐵公司表示，凌晨2時44分接獲基隆站通報，發現一輛自小客車卡在東正線軌道上無法移動。

這輛失控車輛在鐵軌上行駛約300公尺，沿途撞毀護軌、扣件及號誌設備，最後因爆胎停在基隆站前方軌道上。駕駛隨即棄車逃逸，後遭警方逮捕。事故現場無人員受傷。

台鐵公司立即通知鐵路警察及相關單位到場處理。原本計畫使用拖吊車移除車輛，但因無法進入，改出動怪手將車輛移至路線旁空地。凌晨4時51分完成車輛移除作業。

由於號誌計軸器及相關設備損壞嚴重，基隆至七堵間以西正線改採單線雙向行車，南下北上列車均有延誤。為避免連鎖延誤擴大，台鐵緊急調整營運，基隆至七堵區間截短行駛12列次、停駛2列次，其餘列次維持西正線正常運行。

這起事故正值通勤尖峰時段前發生，嚴重影響早晨通勤族。台鐵工務及電務人員連夜搶修受損設備，經過6個多小時緊急修復，於上午9時09分完成號誌系統搶修，恢復雙線正常通車。根據台鐵官網顯示，基隆站路線已於上午9時31分完全恢復正常運行。

台鐵公司對造成旅客不便深致歉意。這起罕見的汽車入侵鐵路事件，不僅造成設備損失，更影響大批通勤民眾，凸顯平交道管理與鐵路安全的重要性。警方正對該名通緝犯進行後續偵辦。

