基隆1男子於家中舉槍自戕身亡

住在基隆市信義區某大型社區的李姓男子，23日晚間在家臥室的浴廁內舉槍自戕，消防人員據報，火速將李送醫急救，仍回天乏術；警方於現場查扣一把德製華瑟P99半自動手槍及60多發子彈，全案後續由警方針對槍械來源及自戕原因全力偵辦釐清。

基隆市警、消於23日晚間6時左右分別接獲報案，指孝東路某大型社區有男子受傷，警、消馳赴現場，發現1名李姓男子（39歲）倒臥在住家臥室浴廁內，頭部受到槍傷，現場血跡斑斑，地上並留有一把德製華瑟P99半自動手槍及60多發子彈，消防人員火速將李送往基隆長庚醫院急救，警方也隨即封鎖現場，通報鑑識人員採證，並調閱社區監視器查看。

李姓男子被送往醫院急救時，20多名男子先後湧至急診室外關心，李經醫護人員全力搶救，但因傷重，宣告不治。事後，警方清查了解，聚集在醫院周邊的群眾，都是到場關心的親友及殯葬業相關工作人員。

警方調閱社區監視器，並採集案發現場跡證，確定案發當時只有李姓男子一人在屋內；另調查發現，李姓男子近來因故心情不佳，生前曾與妻子及一雙兒女語音通話，之後便在臥室浴廁內舉槍朝頭部開槍自戕。

檢警於24日上午相驗後，比對與檢視李姓男子生前和兒子、女兒輕生的對話及通聯，研判應是單純的自殺案件，並未涉及其他刑事案件。

全案目前由基警二分局針對槍械來源，以及李姓男子自戕原因，繼續擴大偵辦，深入調查釐清。

