基隆1男子被仇家約出談判 遭槍擊陳屍車內

基隆1名鄭姓男子被盧姓仇家約出去談判遭到槍擊，陳屍在保時捷休旅車的座車內。（記者趙智偉翻攝）

▲基隆1名鄭姓男子被盧姓仇家約出去談判遭到槍擊，陳屍在保時捷休旅車的座車內。（記者趙智偉翻攝）

12月7日才因持刀在廟口夜市附近橫行的盧姓男子，14日約鄭姓仇家到大武崙工業區內談判時開了2槍，盧男見鄭男胸腔中彈，便將對方拖到其保時捷休旅車的後座後逃逸；基警四分局15日凌晨找到鄭男座車，證實明顯死亡，上午8時便循線緝獲行兇的盧男到案，並起出凶槍及子彈。

與天道盟同心會走的較近的綽號「眼鏡」盧姓男子（33歲），與鄭姓男子（34歲）熟識，2人日前因故互看不順眼，並曾狠嗆對方。

廣告 廣告

12月14日下午，盧男跑到鄭男位於大武崙的住處邀約談判，鄭男便駕駛家中的保時捷休旅車外出，2人相約到大武崙工業區內的武訓街處，盧男坐上鄭男座車的副駕駛座，雙方一言不合，互嗆下車「輸贏」。結果，鄭男開車門準備下車時，盧男便掏槍開了2槍，1槍擊中儀表板，1槍則擊中鄭男胸腔。

盧男在開槍後，見鄭男倒在車外，便將對方拖到休旅車後座，關上車門後，棄鄭男於不顧，駕車逃離現場。

鄭男哥哥見弟弟被仇家約出去談判遲遲未歸，因擔心弟弟安危，當晚便向基警四分局報案，請求警方協尋，警方利用科技設備追尋，直到15日凌晨3點多才在武訓街處找到鄭男座車，發現鄭男倒在後座，便通報基隆市消防局救護，消防人員馳赴現場，證實鄭男明顯死亡，警方隨即接手，成立專案小組緝兇。

盧男在案發後，曾打電話到110報案，表示要投案，藉以減輕刑責。不過，警方已知盧男涉嫌重大，已警騎四出追緝，於15日上午8時在成功一路緝獲盧男，並循線起獲行兇的改造手槍及7發子彈。

據了解，開槍行兇的盧男家人，日前曾向警方報案，指住處附近曾出現許多幫派份子疑找盧男尋仇；另外，盧男於12月7日凌晨3時酒後，拿著2把尖刀及螺絲起子在愛三路、仁二路口的廟口夜市附近遊蕩並沿路叫囂，基警一分局忠二路派出所警網馳赴現場，對盧男噴辣椒水，並以警棍擊落盧男手中刀械，將其制伏並帶回保護管束，待酒醒後，依違反社會秩序維護法移送裁罰。

全案偵詢後，警方向基隆地檢署報驗，並依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將盧男移

送偵辦。