基隆1男子陳屍在土地公廟旁 檢警相驗調查釐清死因

1名王姓男子陳屍在東新街土地公廟旁躺椅，警方封鎖現場勘查採證。（記者趙智偉翻攝）

▲1名王姓男子陳屍在東新街土地公廟旁躺椅，警方封鎖現場勘查採證。（記者趙智偉翻攝）

1名王姓男子於7日被人發現躺在東新街土地公廟旁躺椅毫無動靜，警、消人員據報馳赴現場，見王已無生命跡象；案由警方報請檢察官相驗，以釐清死因。

基警三分局七堵派出所於7日上午8時左右接獲民眾報案，指1名男子倒臥於東新街的土地公廟旁躺椅，許久毫無動靜，警方便通報消防人員共赴現場處理。

警、消人員據報到場，發現該名男子已無呼吸、心跳，警方在確認死者為1名王姓男子後，隨即封鎖現場，並通知鑑識科到場勘查採證。

警方初步勘驗，在現場找到一瓶高梁酒瓶，不見打鬥痕跡。全案報請基隆地檢署檢察官刑事相驗，以釐清死因。